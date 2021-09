Arnaque : de nombreux mails frauduleux reçus dans l'Indre au nom de la police ou de la gendarmerie

La gendarmerie de l'Indre met en garde les internautes. De plus en plus de fausses convocations en justice sont envoyées pour effrayer les cibles des arnaqueurs qui tentent de récupérer de l'argent ou des données personnelles.

C'est un courriel qui peut faire très peur au premier abord et c'est l'effet cherché par les escrocs. Une fausse convocation en justice est adressée à votre nom et elle émane de la police nationale ou de la gendarmerie. Plusieurs faits très graves vous sont reprochés : exhibitionnisme, pédopornographie ou encore trafic sexuel. Et on vous informe que des enquêtes sont ouvertes à chaque fois. De nombreux habitants de l'Indre et du Cher l'ont reçu sur leur boîte mail ces dernières semaines.

Ne jamais payer en ligne ou communiquer d'informations personnelles

Pour vous soutirer de l'argent, il y a deux techniques. Il vous est parfois demandé de payer pour abandonner les fausses poursuites contre vous. Il ne faut surtout pas le faire. Une autre technique consiste à afficher un lien. En cliquant dessus, vous prenez le risque de voir certaines données personnelles tomber entre les mains des arnaqueurs. Dans l'idéal, il ne faut pas ouvrir le mail et surtout ne pas y répondre.

Si vous êtes destinataire de l'un de ces mails, il faut le signaler sur une plateforme en ligne.