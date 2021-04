Arnaque des "bitumeurs Irlandais" : un homme interpellé dans le Cher au volant de son camion de goudron

Du bitume à prix cassé pour une véritable arnaque ! La gendarmerie du Cher avait appellé à la vigilance en février dernier après avoir reçu un premier signalement. Quelques semaines plus tard, à la faveur d'une opération de contrôles de la délinquance itinérante, la brigade motorisé de Bourges a intérpellé mercredi, au volant de son camion sur la commune de Saint-Gemme-en-Sancerrois dans le Cher, un homme suspecté d'escroquerie à la méthode dite "des bitumeurs Irlandais".

La technique de ces démarcheurs est bien rodée et a déjà fait de nombreuses victimes par le passé. Des hommes, à l'accent britannique s démarchent entreprises ou particuliers pour leur proposer des travaux de goudronnage à des prix défiant toute concurrence. Ce bitume est souvent présenté comme un soi-disant "surplus d'un chantier tout proche". Du bitume pas cher contre un petit billet, le tout "enrobé" de boniments et de sourires entendus, et le piège est prêt à se refermer. La facture elle, sera beaucoup plus salée que prévu et le goudron posé ne résistera même pas à la première pluie.

Les complices de la personne interpellée, dont l'identité n'a pas été révélée, sont activement recherchés. Le camion lui a été saisi. Des victimes de cette "équipe" ont déjà été recensées dans le Cher et dans l'Allier.