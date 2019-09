Arnaque : des faux billets utilisés dans les films circulent du côté de Saintes

Saintes, France

C'est une arnaque qui se développe depuis quelques semaines déjà dans toute la France. Et Saintes n'y échappe pas. Des escrocs utilisent des billets factices, utilisés habituellement dans les films. Des commerces et établissement de nuit viennent d'être victimes de cette arnaque.

Des liasses de billets factices de 50, 10 et 5 euros. Billets utilisés dans les films "Movie money". © Radio France - David Digiacomo

Papier de qualité et bonne reproduction

Et c'est vrai qu'en regardant vite, il y a de quoi se méprendre selon les policiers . Le papier est de qualité, la reproduction est bonne. Il faut être attentif pour voir ces quelques mots, écrits dans un coin : movie money. Des mots qui prouvent que ces billets sont faux, qu'ils servent pour le cinéma. Et les escrocs l'ont bien compris, alors ils en ont écoulé au Vegas, la boite de nuit saintaise. Là-bas, la lumière est tamisée, les serveurs sont très sollicités et ils prennent rapidement les billets, sans avoir forcément le temps de vraiment regarder.

Des jeunes ont également voulu payer leurs courses dans un supermarché de la ville avec... mais là, ils se sont fait prendre.

Des billets qui s'achètent sur internet

Pour l'instant, impossible de chiffrer précisément le préjudice selon la police. Et ce qui complique la donne selon les enquêteurs, c'est que ces billets sont en vente légalement sur internet. En déboursant une dizaine d'euros, vous pouvez avoir 500 ou 1000 euros par exemple en billets factices. Une pratique risquée, qui peut se terminer au tribunal.