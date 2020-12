Arnaque : des personnes se réclamant de France bleu Bourgogne incitent à appeler un numéro surtaxé

Plusieurs auditeurs de France bleu Bourgogne nous signalent des appels frauduleux de personnes se présentant comme faisant partie de l'équipe votre station de radio. Ils annoncent un gain d'argent et incitent à appeler un numéro de téléphone surtaxé. C'est une arnaque !

Attention, des personnes mal intentionnées se font actuellement passer pour des membres de l'équipe de France bleu Bourgogne et tentent d’arnaquer des côte-d‘Oriens.

Plusieurs auditeurs nous ont signalé que la personne les contactant par téléphone, propose de gagner la somme de 1.000 euros en répondant à une question très bête. Elle vous invite ensuite à appeler un numéro surtaxé. Tout cela est évidemment faux et n'a pour but que de vous soutirer de l'argent par le biais de ce numéro de téléphone surtaxé. Ne donnez donc pas suite à ces appels et prévenez, le cas échéant la police ou la gendarmerie en communiquant le numéro d'appel, si celui-ci n'est pas masqué.

Important à savoir

France Bleu Bourgogne ne vous demandera jamais de composer un numéro surtaxé. Tous nos jeux sont, soit en direct à l’antenne, soit sur francebleu.fr. Notre équipe ne vous démarchera jamais sans votre autorisation. De plus, en tant que radio de service public, nous n’offrons jamais d’argent. Des chèques cadeaux, des cartes cadeaux : oui. De l’argent : non. Nous n'y sommes pas autorisés. Il ne faut donc surtout jamais composer les numéros qui vous sont donnés lors de ces échanges.