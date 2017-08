Arnaque à la pose de détecteurs : plusieurs victimes à Saint-Étienne selon la Police

L'appel à la vigilance des policiers de Saint-Étienne. Visiblement une société installe en ce moment des détecteurs de fumées pour des sommes exorbitantes. Et elle cible en particulier des personnes âgées.

"154 euros pour un détecteur de fumée et deux points colle" : clairement, on est tout proche de l'arnaque. Et c'est ce qui explique que les policiers stéphanois lance l'alerte. D'autant que la dame de 89 ans, qui a dû débourser cette somme rondelette, n'a pas été la seule a porté plainte.

154 euros

Dans le même immeuble, un de ces voisins a aussi eu la visite de ces poseurs de détecteurs de fumées. Lui a seulement (si on peut dire) payé 73 euros pour son détecteur. En tout cas, les deux hommes se présentant pour une société basée dans le sud étaient visiblement particulièrement convainquant.

Société mandatée

Une enquête est en tout cas en cours. Et la police insiste : les entreprises spécialisées sont en générales mandatées par les syndics, bailleurs ou propriétaires eux-mêmes. Il faut donc au moment de l'intervention exiger les documents qui prouvent que la société a justement été mandatée.