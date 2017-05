Arnaque à la tombola dans les rues de Châteauroux Métropole

De faux lycéens de la Châtre arpentent les rues de l'agglomération castelroussine pour vendre des tickets de tombola. Le lycée George Sand de la Châtre met en garde.

Le lycée George Sand de la Châtre vous met en garde.

Un groupe de jeunes lycéens, et de jeunes plus âgés , sillonne les rues de Châteauroux Métropole pour vendre des tickets de Tombola au profit d'un voyage en Angleterre pour les élèves de la Châtre. Ils ont été aperçus rue Victor Hugo et Cours Saint-Luc à Châteauroux, ainsi qu'à Ardentes. Le lycée a reçu de nombreux coups de téléphone de personnes qui venaient de se faire arnaquer. Les tickets sont vendus à trois euros ou cinq euros les deux.Ils ne sont pas numérotés et n'ont pas le cachet de l'établissement.

La police et la gendarmerie ont été alertées.