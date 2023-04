Arnaque sur Facebook : le compte des pompiers de La Voulte imité

"C'est triste et fatiguant" se désole Thibault, de l'Amicale des sapeurs-pompiers de La Voulte-sur-Rhône. L'association a organisé un jeu-concours pour faire gagner aux habitants des bons d'achat chez des commerçants locaux. Mais certains en ont profité pour inventer une arnaque. "On s'est rendu compte ce matin qu'il y avait une ou des personnes mal intentionnées qui ont copié plusieurs fois notre page Facebook , en recopiant notre photo de profil, notre photo de couverture et notre nom" raconte le sapeur-pompier Thibault.

"Sur ces fausses pages, on se fait passer pour nous en indiquant aux gens qu'ils ont gagné le jeu-concours, les victimes sont ensuite redirigés vers un lien frauduleux où ils doivent rentrer leur numéro de carte bancaire, soi-disant pour confirmer leur identité" explique Thibault. 25 fausses pages ont été créées.

Pour le moment, l'association indique ne pas avoir connaissance de personne ayant rentré leurs coordonnées bancaires. L'Amicale des sapeurs-pompiers de La Voulte réfléchit au dépôt d'une plainte.