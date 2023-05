Arnaque sur internet : les gendarmes des Deux-Sèvres alertent

Attention à une arnaque sur internet qui touche les Deux-Sèvres. Il s'agit des suites d'une campagne de messages frauduleux réclamant le paiement d’une contravention . La gendarmerie alerte, signalant qu'un cyber escroc va alors vous recontacter en se faisant passer pour votre banquier ou un service particulier dans le but de sécuriser votre argent. Il vous demande un transfert sur un compte spécial ouvert dans votre banque. Il ne faut surtout pas le faire. Ne jamais communiquer non plus ses données personnelles par téléphone. En cas de doute, appelez vous-même votre agence bancaire.

