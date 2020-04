De faux vendeurs de voitures sur leboncoin arrêtés à Orléans pour avoir agressé et volé leurs victimes

Trois hommes de 17, 18 et 19 ans ont été interpellés mardi à Orléans. Ils auraient mis de fausses annonces de vente de voitures sur leboncoin et fixé rendez-vous à leurs victimes, avant de les agresser et leur voler leur argent. C'est la police judiciaire qui les a arrêtés.