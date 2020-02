Arnaque à la Sécu : un médecin de Marseille se prescrivait ses propres arrêts maladie depuis huit ans

Marseille, France

C'est une belle arnaque que la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône vient de mettre à jour. Depuis 2011, une médecin généraliste installée dans les quartiers nord de Marseille (14e), s'auto-prescrivait des arrêts maladie en utilisant et falsifiant des ordonnanciers et certificats de ses confrères. Double arnaque puisqu'elle continuait dans le même temps à exercer dans son cabinet et à recevoir des patients.

Doublement rémunérée depuis huit ans

Ce médecin âgée de 47 ans percevait à la fois les indemnités de la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) et le complément de sa mutuelle, ainsi que le montant des consultations qu'elle continuait de donner dans son cabinet du boulevard Kremer. Au total, le préjudice de la fraude se monte à 820.000 euros ! C'est le médecin dont l'ordonnancier a été usurpé qui s’en est aperçu et a donné l'alerte.