Arnaquée sur le Bon Coin, une Toulousaine parvient à piéger l'escroc

En pensant acheter un iPhone 13 via un particulier du site le Bon Coin, une jeune femme s'est fait escroquer. En ouvrant le colis chez elle, elle découvre un vieux téléphone de type Android. La mère de la victime monte, le lendemain de l'arnaque, un stratagème pour serrer l'escroc.

Elle pensait faire une très bonne affaire, mais elle est tombée de haut. Jeudi 18 août, une jeune Toulousaine donne rendez-vous au métro Argoulets à Toulouse à un vendeur, à priori fiable, du site le Bon Coin, pour l'achat d'un iPhone 13 neuf. L'offre est alléchante, 500 euros contre environ 900 euros dans le commerce. Le vendeur, un jeune de 19 ans, arrive avec des garanties et une facture.

"Ouvrez le colis chez vous"

Comme promis après l'échange téléphonique entre l'acheteuse et le pseudo-vendeur, l’appareil figurait bien dans sa boîte d’origine, sous blister. Une fois sur place, l'escroc de 19 ans demande à la jeune femme de vérifier la marchandise chez elle car "en cas de rétractation de sa part, il n’aurait plus pu être vendu comme neuf" rapporte à France Bleu Occitanie la Police municipale de Toulouse.

Elle décide de faire confiance au vendeur, plutôt convaincant. La transaction est réalisée au pied du métro, mais en entrant chez elle, la jeune femme découvre la supercherie. Le smartphone n'est pas un iPhone 13, mais un téléphone sous Android, loin du dernier produit d'Apple.

Elle décide de se venger

Prise aux pièges, la jeune femme décide, avec l'aide de sa mère, de renvoyer la balle à l'escroc. Elle dépose plainte en ligne, auprès de la police, puis, sa mère s'inscrit à son tour sous un autre nom sur le site d'achat/revente pour le coincer. Après quelques recherches, elle retrouve l'arnaqueur qui propose encore le même marché ! "Vend iPhone 13 neuf" peut-on lire. Le rendez-vous est pris pour le lendemain, le vendredi 18 août, au même endroit, mais cette-fois ci, c'est la mère qui joue les appâts.

Non loin, les forces de l'ordre guettent et attendent le bon moment pour coincer l'escroc en flagrant délit. Âgé de 19 ans, il est interpellé dans la foulée et placé en garde à vue. L'enquête se poursuit, le jeune homme n'a toujours pas été jugé.