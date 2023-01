Arnaques à la vignette Crit'Air : le gouvernement appelle à la vigilance face aux SMS frauduleux

Gare aux arnaques à la vignette Crit'air ! Alors que de plus en plus de Français doivent s'en procurer avec la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) dans plusieurs villes de France, des escrocs ont trouvé le bon filon. Ils envoient des SMS ou montent des sites internet frauduleux pour vous voler de l'argent. Les arnaques se multiplient dans le pays selon le ministère de la Transition écologique qui appelle à la plus grande prudence.

Le site officiel n'envoie pas de SMS

Le certificat qualité de l'air Crit'Air est une vignette sécurisée, à coller sur le pare-brise du véhicule, obligatoire pour circuler dans les ZFE sous peine d'amende. Elle est au prix fixe de 3,72 euros, a rappelé le ministère dans un communiqué.

"Si vous recevez un SMS, ignorez-le, ne cliquez pas sur le lien proposé et ne transmettez jamais vos cordonnées bancaires autre part que sur le site officiel https://www.certificat-air.gouv .fr", a souligné également le ministère. L'extension "gouv.fr" certifie qu'il s'agit d'un site officiel. Le ministère rappelle que le site officiel Crit'Air, le gouvernement ou la préfecture n'envoient pas de SMS aux usagers pour vendre des vignettes.

Deux modes opératoires

Deux modes opératoires, mis en place par les escrocs, ont été observés. Le premier consiste à créer un faux site internet bien référencé (qui apparait en bonne position dans les moteurs de recherche, ndlr) et reprenant les codes visuels et la mise en page du véritable site officiel, sur lequel les victimes potentielles sont invitées à donner leurs données bancaires. Le second utilise la technique du "phishing" (hameçonnage) par SMS ou mail à partir de bases de données constituées illégalement pour diriger la victime vers le site frauduleux.

En décembre, les habitants de l'Eurométropole de Strasbourg ont reçu ce genre de SMS en grand nombre : "Nos agents ont constaté que votre véhicule n'était pas muni de la vignette règlementaire Crit'Air. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour la récupérer sous peine de contraventions". La collectivité avait dû mettre en garde tous ses habitants.

Des arnaques qui se multiplient

Les arnaques aux vignettes Crit'Air existent depuis 2017 mais se sont particulièrement développées depuis la fin de l'année 2022. Sur les deux années 2020 et 2021, 43 faits ont été signalés contre 56 pour 2022, dont 38 entre juillet et décembre, selon le Service d'analyse stratégique de la criminalité organisée (Sirasco), rattaché à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

"Parfois, après un premier appel, l'escroc téléphone à la victime en se faisant passer pour son banquier venu l'avertir qu'elle a été escroquée et lui demande accès à ses comptes pour soi-disant annuler la transaction", expliquait le 23 janvier William Hippert, chef du Sirasco. En fin d'année 2022, une personne a ainsi viré 10.700 euros sur un compte en Espagne, une autre 3.000 euros en Lituanie. Un retraité montpelliérain, rencontré par France Bleu Hérault , a fait les frais de cette arnaque. Il est tombé sur le site frauduleux et a payé 60 euros pour une vignette Crit'Air, soit 16 fois le prix d'une vraie vignette. Évidemment, elle n'est jamais arrivée chez lui.

Bientôt une campagne d'information

Pour lutter contre la fraude, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une "veille" sur Internet pour "limiter la portée des sites malveillants". Il prévoit également au second trimestre 2023 de diffuser une campagne d'information qui rappellera notamment l'adresse du site officiel.