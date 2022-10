Arnaques au calendrier : de faux bénévoles de la Ligue contre le cancer à Guéret

"Bonjour, nous vendons des calendriers pour la ligue contre le cancer !" Si quelqu'un frappe à votre porte et prononce cette phrase, méfiez-vous : c'est une arnaque. Une auditrice de France Bleu Creuse nous a prévenus. Avec son mari, elle s'est fait avoir vendredi 14 octobre à Guéret, vers 17h.

Deux jeunes filles se sont présentées chez eux pour vendre des calendriers. Un format A4 tout simple recto-verso, une photo de chien tout mignon : le couple ne s'est pas méfié et a donné quinze euros. "Dans le feu de l'action, entre les enfants, les devoirs et le travail, on a dit oui, raconte-t-elle. Nos enfants ont choisi le calendrier et elles sont reparties, c'est allé vite !"

Plusieurs maisons ciblées

Prise d'un doute, la mère de famille de 34 ans a ensuite vérifié en appelant la Ligue contre le cancer. L'association confirme qu'il s'agit d'une imposture. "Nous ne faisons jamais de démarchage à domicile", précise Georges Chata, président du comité en Creuse. C'est la première fois que la Ligue est victime de ce genre d'arnaque. "Cela touche les plus fragiles et ceux qui pensent faire une bonne œuvre, il ne faut pas tomber dans le panneau."

En plus de la trentenaire qui nous a alertés, au moins l'un de ses voisins s'est également fait avoir, et les deux jeunes filles ont frappé à la porte d'autres maisons. Cette jeune Guérétoise a fait un signalement au commissariat. Elle estime que ça peut arriver à tout le monde : "Les gens peuvent avoir la main sur le cœur, et vouloir participer à la cause, mais ce ne sont pas toujours des personnes bienveillantes qui frappent à votre porte."