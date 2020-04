Arnaques aux faux conseillers bancaires en Indre-et-Loire

La police nationale d'Indre-et-Loire en appelle à la plus grande vigilance. Une arnaque téléphonique est en cours. Une personne se fait passer pour un conseiller bancaire, pour voler carte bleue et le code.

La police nationale d'Indre-et-Loire appelle les tourangeaux à la plus grande vigilance. En cette période de confinement, des personnes âgées sont contactées par un individu se faisant passer pour un conseiller de leur banque. Plusieurs cas ont déjà été signalés. La technique est rodée. "Il leur annonce que leur compte a fait l’objet d’une fraude, qu’il a fait opposition sur leur carte et qu’il leur envoie un coursier pour récupérer leur moyen de paiement et leur code. Un individu se présente alors au domicile et les victimes lui remettent carte bleue et code secret" écrit la police nationale. Elle précise qu'il s'agit bien d'une escroquerie. Les banques n'agissent jamais de la sorte.