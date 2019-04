Arnaques aux impôts dans la Manche

Manche, France

C'est la période des déclarations de revenus et ça n'a pas échappé aux voleurs. En l'espace de deux jours déjà 6 manchois se sont fait arnaquer. Contactés par mail ou par sms, on leur demande des informations privées qui sont ensuite utilisées pour leur soutirer de l'argent. Il y a une augmentation des tentatives de fraudes par courriels et appels téléphoniques. Une augmentation des courriels et appels frauduleux usurpant l'identité de l'administration et de ses agents constate aussi la direction générale des Finances publiques.

Soyez extrêmement prudents et sachez que les services de la direction générale des Finances publiques ne demandent jamais de coordonnées bancaires ou d'informations personnelles par courriels ou téléphone.

L'association de consommateurs "INDECOSA-CGT" dans la Manche tire la sonnette d'alarme, Laurent Dessol son président " vous allez recevoir des mails vous annonçant un montant trop-perçu, ils vont vous demander vos coordonnées bancaires et après par SMS ils vous demanderont de vous identifier et une fois que ce sera fait au lieu de remboursements vous aurez des prélèvements de 1500 euros. 6 manchois arnaqués en deux jours ça commence à faire beaucoup dans le département".

