Arnaques aux masques: des pharmacies du Centre-Val de Loire en ont été victimes

Dans son dernier point de situation sur le COVID-19, la préfecture de Loir-et-Cher informe publiquement de l'existence d'escroqueries au préjudice de pharmacies et de collectivités. Des escrocs proposent des masques et des gels qui n'arrivent pas à destination ou sont défectueux.

On appelle çà l'arnaque au président. Des sociétés fantômes ou des sociétés qui empruntent les noms et de faux documents de fournisseurs connus mettent la pression sur des pharmacies et leur proposent les derniers stocks de masques et de gels hydroalcooliques. Fin mars, à Rouen et à Strasbourg, un grossiste en produits pharmaceutiques et un pharmacien en ont été victimes. Les commandes ne sont jamais arrivées. Préjudice: 6 millions et 70 000 euros.

En Loir-et-Cher, la gendarmerie confirme que deux pharmacies sont aussi tombées dans le piège.

Je n'ai pas eu de retour direct de confrères qui se sont faits avoir mais je connais un de mes fournisseurs qui a fait confiance et qui est tombé dans le panneau. Ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille c'est le paiement à la commande alors que notre habitude est de payer à deux mois par exemple, le délai prévu par la loi -Pascale Azou est la co-présidente du syndicat des pharmaciens du Loir-et-Cher.

En Indre-et-Loire, trois pharmacies reconnaissent avoir été sollicitées. Mais, ces dernières, méfiantes, ont repoussé les offres et déjoué l'arnaque.

Beaucoup ont été sollicitées par des laboratoires habituels de pharmacie mais pas par les mêmes canaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'un représentant comme à l'ordinaire mais des coups de fil et des mails avec un numéro à contacter. Nos pharmaciens ne retrouvant pas leurs interlocuteurs habituels se sont méfiés et ne sont pas allés plus loin -Nicolas Hay, le président du syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire

Les noms des pharmacies concernées n'ont pas été dévoilés.La vague de manque de masques et de gels semblant être passée, Nicolas Hay estime que les conseils arrivent maintenant trop tardivement. Il en appelle néanmoins ses confrères à la prudence. La préfecture du Loir-et-Cher a publié une recommandation officielle aux pharmaciens afin qu'ils s'assurent du sérieux des entreprises qui les sollicitent. La DIRECCTE Centre Val de Loire a mis en ligne des infos pratiques sur les ressources en masques et en gel pour les entreprises et les collectivités. Le lien est: http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Masques-et-gels-GHA-lesquels-choisir-Comment-s-approvisionner-en-securite