Arnaques sur internet : le nombre d'infractions en hausse dans les Pyrénées-Atlantiques

Comme dans le reste de la France, la cyber-escroquerie est un type de délinquance de plus en plus courant dans les Pyrénées-Atlantiques. Les gendarmes du département enregistrent un nombre croissant de plaintes et accentuent la prévention.

"C'est une délinquance de tous les jours, une délinquance de masse", lance le colonel Gervais qui commande la section de recherche de la gendarmerie de Pau. En 2021, les gendarmes ont relevé 1625 infractions dans les Pyrénées-Atlantiques, contre 1050 en 2017. En quatre ans, il y a eu en moyenne environ 150 infractions supplémentaires. "Et encore ces chiffres sont minorés car toutes les personnes victimes de ces arnaques ne déposent pas plainte", précise le colonel. Pour lutter contre cette forme de délinquance, un partenariat vient d'être signé entre la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques et l'antenne locale de l'association de consommateurs UFC Que Choisir.

Des modes opératoires variés mais identifiés

L'essor du commerce en ligne, dopé par la crise sanitaire, n'a pas arrangé les choses, au contraire. Les trois quart des arnaques se font désormais sur internet. Il y a le phishing qui consiste à récupérer des informations personnelles sur un internaute comme par exemple des coordonnées bancaires, mais aussi les fausses annonces et les vraies annonces qui ne donnent pas suite, c'est à dire que le consommateur paie mais ne reçoit jamais sa commande.

Les arnaqueurs sont de véritables professionnels de la tchache - le colonel Gervais

De l'autre côté de l'écran, les réseaux d'escrocs sont de plus en plus structurés. "Dans bon nombre de cas il y a une véritable organisation du travail. Il y a ceux qui récupèrent les données, ceux qui font les scénarios, ceux qui créent les sites, et ceux qui appellent", explique le colonel Gervais. Le gendarme les compare même à des entreprises "avec une dizaine de personnes." Les enquêtes sont donc complexes et le taux d'élucidation est faible, notamment parce que les arnaqueurs (et l'argent) se trouvent parfois au-delà des frontières françaises, voir européennes.

Des conseils pour éviter de se faire arnaquer sur internet

Pour lutter contre la cyber-escroquerie les gendarmes ont donc des enquêteurs spécialisés, ils se forment et forment les jeunes gendarmes encore à l'école mais surtout ils accentuent la prévention. "Il faut douter de tout. On ne signe pas un chèque en blanc donc on ne clique pas aveuglement", martèle le colonel Bartoli, à la tête du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques. Donc concrètement voici quelques conseils pour éviter de tomber dans les pièges d'internet.

Ne JAMAIS donner ses coordonnées bancaires par mail ou par téléphone

Aller sur des sites reconnus et éviter les sites internet alternatifs

Se méfier des offres très alléchantes

Ne jamais répondre à un mail dont ne connait pas la provenance, surtout quand il demande des coordonnées bancaires

En cas de doute : se rendre sur les sites comme cybermalveillance.gouv.fr

Et surtout : il faut déposer plainte quand on est victime d'une arnaque, quel que soit le montant. "Il n'y a pas de honte", précise-t-on chez les forces de l'ordre. Et si cette plainte peut être déposée dans les 72 heures c'est mieux car ça permet de bloquer plus facilement les transferts de fonds à l'international.