Arnaques sur internet: les bonnes pratiques à adopter

Yonne, France

Dans l'Yonne, comme partout ailleurs en France, les victimes de la cybercriminalité sont nombreuses. De 5 à 10 plaintes sont déposées chaque semaine en zone gendarmerie : escroquerie à l'emploi, arnaques aux sentiments, phishing pour récupérer les coordonnées bancaires, la liste des déconvenues est longues.

Pour vous protéger, Certains signes doivent vous alerter. «_L_e premier des indices, c’est quand l’offre est trop belle pour être vraie», avertit le maréchal des logis chef Anthony, enquêteur en technologie numérique de la gendarmerie de l'Yonne,« si on vous propose de l’argent, d’encaisser des chèques pour une vente ou un service, c’est que quelque chose cloche».

Attention aux escroqueries au faux support technique

Les escrocs 2.0 ont de l'imagination et une ressource inépuisable grâce aux réseaux sociaux et aux sites d'annonces en ligne, qui leur permettent de récupérer par exemple vos coordonnés bancaires.

L'escroquerie aux faux supports technique est également courante explique le maréchal des logis chef Anthony : « Vous allez naviguer sur internet, une fenêtre apparaît et vous dit que vous avez été infecté par un virus» explique t-il, « on va vous demander ensuite de contacter un support technique qui va faire des manipulations sur votre ordinateur, vous faire payer des services et utiliser vos données pour faire de faux comptes et usurper votre identité. »

Section opérationnelle de lutte contre les Cybermenaces © Radio France - Thierry Boulant

Ne pas surfer sur des sites plus ou moins illégaux

Pour éviter ce genre de mésaventure, la gendarmerie nous conseille donc de ne jamais surfer sur des sites plus ou moins licites, parfois infectés, et de ne jamais donner nos informations bancaires, un conseil qui vaut d'ailleurs pour tout un tas de mails frauduleux que nous sommes susceptibles de recevoir.

Garder jalousement ses données personnelles

L'adjudant Jean de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces nous met en garde : « Si on reçoit d’organisme de services, ou de sa propre banque, ou d’un organisme d’état, une demande concernant la mise à jour de notre dossier, notre IBAN, nos codes de carte bleu, il ne faut surtout pas les transférer ».

Certaines informations peuvent paraître anodines , mais ces données peuvent être utilisées ensuite pour créer des faux comptes dans le cadre d’escroquerie. De manière générale ne donnez jamais d'informations sensibles ou d'argent à des sites non sécurisés ou à des personnes que vous ne connaissez pas. Tous les renseignements et toutes les conduites à tenir sont sur le site d'assistance et de prévention du risque numérique : Cybermalveillance.gouv.fr.