Arnaques sur Internet : les conseils des gendarmes de l'Yonne pour se protéger

Les gendarmes enquêtent de plus en plus sur les nouvelles technologies - photo d'illustration

Avec le confinement, les échanges se font encore d'avantage sur Internet et les risques d'arnaques se multiplient. France Bleu Auxerre vous parlait en début de semaine de cette tentative d'escroquerie d'un Icaunais sur internet. Il avait reçu un mail lui signifiant des poursuites judiciaires et une amende de plus de 1000 euros à payer. Le Major Lafiandra, de la section opérationnelle des luttes contre les cyber-menaces de la gendarmerie de l'Yonne, prévient :"si on reçoit un mail pour payer une amende, c'est pratiquement tour le temps une arnaque. Même chose pour les colis, si vous recevez un mail qui vous dit que vous avez un paquet en attente et qui vous demande payer une certaine somme pour le récupérer".

Il faut respecter les gestes barrières de l'informatique (Major Lafiandra)

Et le gendarme n'est pas avare en conseils de bon sens : "Pour employer une métaphore actuelle, il faut vraiment respecter des gestes-barrières en matière informatique. Il faut regarder attentivement l'adresse de l'expéditeur et ne surtout pas cliquer sur les liens qui se trouvent dans le message sans réfléchir. Et dés qu'on a un doute, ne pas hésitez à contacter la police ou la gendarmerie. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner", assure-t-il.

Mais les pirates du web n'en veulent pas forcément tout de suite à votre argent, ils essaient parfois simplement de pêcher vos données : "un des risques les plus répandus est le phishing, qui consiste à inviter la personne à cliquer sur un lien qui permet de dérober des coordonnées bancaires ou d'autres données", explique le capitaine Philippe Bauman du groupement de gendarmerie de l'Yonne.

Parfois, on clique plus vite que son nombre et une fois que le clic est fait, c'est trop tard

Face à ce type de pratiques, les gendarmes ont parfois du mal a remonter à la source. Ces escroqueries se font a grande échelle, avec des serveurs à l'étranger. Le moyen le plus efficace pour éviter ce genre de désagréments reste, selon le major Lafiandra, le bon sens et la prudence : "parfois, on clique plus vite que son nombre et une fois que le clic est fait, c'est trop tard, la machine est lancée. Il faut être extrêmement méfiant !", insiste le militaire.

De manière générale, ne divulguez pas sur le net, des renseignements que vous vous refuseriez a dévoiler à un inconnu dans la rue.