Arnaques sur internet : on peut désormais déposer plainte en ligne

Fausse location, faux site de vente, rançongiciel, piratage d'un compte etc. Si vous êtes victime d'escroquerie sur internet vous pouvez désormais déposer plainte directement en ligne. Le ministère de l'intérieur vient de déployer une plateforme entièrement dédiée à ces arnaques en tout genre sur internet. Elle a été nommée Thésée.

Informé sur les suites

Inutile désormais donc de vous déplacer au commissariat de votre commune ou à la gendarmerie. Vous pouvez signaler votre situation et même déposer votre plainte tout simplement en allant via son ordinateur ou son téléphone portable sur le site service-public.fr rubrique arnaque sur internet. On recevra même un avis de déclaration de plainte qui aura la même valeur que le document remis lors d'un dépôt de plainte classique. Autre avantage : on pourra être tenu informé des suites données à sa plainte directement en se rendant sur le compte en ligne qu'on aura créé lors du dépôt de celle-ci.

Des enquêteurs spécialisés

Et non des moindres avantages, cette plainte sera instruite ensuite par des policiers experts. "Il y aura un service qui sera compétent par thématique comme les escroqueries sentimentales, les escroqueries aux faux démarchages ou autres. Tous ces éléments seront suivis par des fonctionnaires spécialisés" indique le commandant Guillaume Toullier du commissariat de Brive. Ce qui permettra par ailleurs de mieux recouper et grouper des plaintes et de rechercher plus efficacement les auteurs des infractions. Un enjeu de taille lorsque l'on sait l'ampleur prise par ces arnaques numériques. Elles ont augmenté de 18 % entre 2020 et 2021. "On a pris un peu plus de 60 plaintes depuis le début de l'année sur le commissariat de Brive" précise le commandant Toullier.