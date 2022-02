Arnaques téléphoniques dans le Cher : les pompiers appellent à la prudence

Le SDIS 18 alerte sur des arnaques téléphoniques qui ont lieu en ce moment sur le département du Cher. Des individus se font passer pour un syndicats d'hommes du feu et extorquent des dons.

Des arnaqueurs dans le Cher appellent habitants et entreprises en se faisant passer pour des pompiers et demander des dons d'argent.

Si vous habitez dans le Cher, vous avez peut-être reçu un appel des pompiers récemment. Au bout du fil, quelqu'un vous annonce être soldat du feu, et vous sollicite pour un don d'argent. Ne vous faites pas avoir : c'est une arnaque !

Le SDIS18 rappelle qu'il ne réalise jamais de démarchage téléphonique. Et il donne des conseils pour éviter de se faire arnaquer : se méfier des interlocuteurs insistants, et ne jamais donner ses coordonnées bancaires par téléphone.

Des habitants mais aussi des entreprises ont été contactés par ces arnaqueurs.

Pour diminuer les appels de démarchage, vous pouvez aussi vous inscrire sur bloctel, le site du gouvernement.