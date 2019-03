Arnaqueur du Tarn : le jeune-homme condamné à six mois de prison ferme

Six mois de prison ferme. C'est la peine dont écope un jeune-homme de 22 ans hier au tribunal correctionnel d'Albi. Un jeune surnommé par certain le "Rocancourt du Tarn" parce qu'il est très doué pour se créer des identités multiples.

Albi, France

Ce mardi 12 mars, le tribunal d’Albi a jugé un jeune-homme de 22 ans pour plusieurs vols. Quelques centaines d’euros dérobés avec la carte bancaire de ses amis qui l’hébergeaient. Des restaurants et des hôtels étaient aussi représentés sur le banc des victimes.

Le jeune albigeois était poursuivi pour huit faits de vols et de filouteries. Le parquet d'Albi a demandé un an de prison. Les juges l'ont condamné à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Le jeune homme devra se soigner, suivre une formation et indemniser ses victimes. Selon son avocate, Maître Céline Lavau, le tribunal a tenu de compte de la personnalité de son client.