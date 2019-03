"Arnaud Beltrame ne s'est pas sacrifié, c'était quelqu'un de rationnel" confirme un normand, ancien proche du gendarme

Il y a tout juste un an Arnaud Beltrame était tué dans l'attentat de Trèbes près de Carcassonne. Qui était le lieutenant-colonel qui a perdu la vie en se substituant à une otage ? C'est ce que nous raconte le calvadosien Olivier Anfry qui l'a bien connu. Interview

Trèbes, France

- Vous souvenez-vous du jour où vous avez appris la mort d'Arnaud Beltrame ?

- Je m'en souviens malheureusement très bien. Quand j'ai entendu les informations à l'époque disant qu'un lieutenant-colonel était gravement blessé, j'ai immédiatement pensé qu'Arnaud pouvait avoir fait çà. J'ai aujourd'hui une pensée émue pour lui. Son geste ne m'a pas surpris, Arnaud était un amoureux de la vie. Il avait les facultés pour sauver cette vie. C'était un ancien du GIGN qui connaissait toutes les procédures pour maîtriser un terroriste comme celui de Trèbes. Et il a sauvé une hôtesse de caisse qui peut aujourd'hui profiter de la vie.

- Vous êtes Calvadosien mais c'est à Tarbes que vous vous êtes connus ?

- Oui, nous nous sommes connus il y a une bonne vingtaine d'années. Nous arrivions comme jeunes aspirants au 35ème Régiment d'artillerie-parachutistes quasiment ensemble. On a passé de nombreuses soirées à refaire le monde. Arnaud était quelqu'un d'éminemment intelligent, ouvert sur toutes les thématiques de la société, à la fois politique, économique, sociale, culturelle et bien sûr militaire mais aussi religieuse. J'ai un souvenir exceptionnel de cet homme qui était un premier de cordée.

HOMMAGE NATIONAL AU GENDARME ARNAUD BELTRAME © Maxppp - MARC SALVET - PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MAXP

- Sa mère Nicolle vient de sortir un livre, vous avez eu l'occasion de parler avec elle. Elle refuse de parler de "sacrifice", comprenez-vous ce qu'elle veut dire ?

- Je comprends très bien, Arnaud ne s'est pas sacrifié, il a essayé de maîtriser un terroriste, ce qu'il a réussi à faire. La gendarmerie a pu intervenir et sauver l'hôtesse de caisse. Il y a laissé la vie, ce n'est pas un sacrifice, c'est simplement que ça s'est mal déroulé, mais Arnaud était quelqu'un de rationnel, pragmatique, méthodique. Malheureusement, çà ne s'est pas déroulé comme ça aurait du. C'est un acte symbolique de défense de la démocratie face à un terrorisme nihiliste dont le seul objectif est de détruire notre civilisation. C'est un avant tout un geste de bravoure et de défense de nos libertés. Il y a le soldat inconnu, il y a le soldat connu Arnaud Beltrame, j'ai eu la chance de connaître cet homme. N'oublions que derrière le symbole il y a quelqu'un qui aspirait à vivre et qui était inspirant pour ceux qui, comme moi, l'ont connu.