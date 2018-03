Arnaud Beltrame, le gendarme qui s'est sacrifié et qui a pris la place d'une otage lors des attaques terroristes de ce vendredi à Trèbes, dans l'Aude, avait des liens avec le Morbihan. Il est allé à l'école militaire à Coëtquidan entre 1999 et 2001 et sa mère habite Trédion depuis près de 20 ans.

Trédion, France

La France pleure la mort du lieutenant colonel Arnaud Beltrame, ce gendarme qui s'est sacrifié lors de l'attaque terroriste dans un supermarché ce vendredi à Trèbes et à Carcassonne, dans l'Aude. Une attaque qui a fait pour le moment quatre morts et quinze blessés. Le gendarme a succombé à ses blessures ce samedi matin. La tristesse s'est aussi emparée du Morbihan car le gendarme et sa famille avait bien un lien avec le département.

À l'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan

Le lieutenant colonel Beltrame était en effet à l'école militaire interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan, l'EMIA, dans le Morbihan. C'était entre 1999 et 2001. Il faisait partie de la promotion "Campagne d'Italie". Son camarade à l'école pendant cette période, le lieutenant colonel Edouard Le Jariel, qui la dirige aujourd'hui, n'est pas vraiment étonné du geste héroïque de la part de son ancien camarade. "Il illustre vraiment pleinement la personnalité d'Arnaud, ce sens du service, très fortement ancré en lui. Il a très librement accepté de s'exposer, d'exposer sa vie, de la donner pour sauver celle d'un concitoyen".

Ecoutez le témoignage du lieutenant colonel Le Jariel qui était à l'école militaire interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan avec Arnaud Beltrame Copier

Il se souvient également d'un "homme très fier de porter le drapeau de l'école, 2 fois de suite. Il était très humble à propos de ça et n'en tirait aucune gloire personnelle, dit le lieutenant colonel Le Jariel. C'était un honneur pour nous de le suivre". Le porte drapeau c'est celui qui fini major de promotion et Arnaud Beltrame l'a été deux années de suite. Il a enfin choisi de rejoindre la gendarmerie Nationale à la fin de sa scolarité.

"Je sais qu'il a tiré une immense fierté de porter le drapeau de l'école, c'était le meilleur d'entre nous" le lieutenant colonel Le Jariel, camarade d'Arnaud Beltrame en 99 et 2001 Copier

Sa mère habite à Trédion depuis près de 20 ans

Le gendarme héroïque a un lien également avec le Morbihan puisque sa famille est basée à Trédion, une petite commune près de Vannes. Sa mère et ses 2 frères sont arrivés là dans les années 2000. Selon le maire de la commune, Jean-Pierre Rivoal, que nous avons contacté, "les grands parents maternels d'Arnaud Beltrame étaient agriculteurs sur la commune et il lui reste encore beaucoup de tantes et de cousin, ici, à Trédion et dans le Finistère. Nicole Beltrame est reparti dans le Sud depuis vendredi soir.