Tulle, France

Les victimes de l'attaque de vendredi dans l'Aude reçoivent ce mercredi un hommage national, à commencer par le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour sauver celle d'une otage au supermarché de Trèbes. A l'école de gendarmerie de Tulle, une cérémonie est prévue pour saluer la mémoire d'un soldat qui restera "un exemple" pour les élèves. Le colonel Thierry Bourret, commandant de l'école, était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15 avec Philippe Graziani.

"Chaque mission est sacrée et il faut aller jusqu'au bout

Un hommage simple, digne et humble, "à l'image de notre camarade", voilà ce qui est prévu à l'école de gendarmerie de Tulle. Il y a évidemment eu beaucoup d'émotion le week-end dernier parmi les personnels et les élèves de l'école de gendarmerie. "C'est quelque chose de très fort, qui les a touchés au plus profond", raconte Thierry Bourret, "ils ont salué le professionnalisme de notre camarade et ont compris que chaque mission est sacrée, et qu'il faut aller au bout de sa mission".

"Confronter les jeunes gendarmes à l'idée de la mort

Un principe de base incarné très concrètement par le gendarme Arnaud Beltrame, qui devient incontestablement "un exemple pour nos jeunes", selon le commandant de l'école. Ce dévouement ultime, il est abordé dans l'enseignement, souligne-t-il : "nos élèves sont des militaires, donc on leur enseigne les valeurs militaires, autour de trois grands axes : formation physique, formation psychique pour faire face à l'imprévisible et formation métaphysique pour mieux se connaître et les confronter à l'idée de la mort".

Le gendarme n'est pas un citoyen comme un autre, rappelle au passage le colonel Thierry Bourret, "parce qu'il va dans la rue avec une arme, et parce qu'il peut être une cible". Il faut donc préparer les élèves à cette éventualité, leur apprendre à reprendre le dessus. Après la vague d'attentats en France, il a vu une augmentation significative des candidatures pour entrer dans la gendarmerie, et il se dit "certain que cet acte est de nature à susciter une nouvelle hausse".