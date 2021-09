Arnaud Montebourg veut inciter à un "retour à la terre en attribuant gratuitement des logements vacants"

Invité de Ma France sur France Bleu ce mercredi, Arnaud Montebourg a développé l'une des propositions de son programme à la présidentielle. L'ancien ministre, candidat déclaré à la présidence de la République, veut inciter à un "retour à la terre" afin de redynamiser les territoires peu ou faiblement peuplés. Une "remontada des territoires" pour attribuer gratuitement des biens immobiliers vacants à des personnes souhaitant un changement de vie.

"Il y a dix millions de français qui rêvent de changer de vie, de quitter les métropoles où on entasse les gens et les problèmes, et qui veulent retrouver leurs racines, trouver un autre travail. C'est un rêve et je pense qu'on peut le réaliser pour nombre d'entre eux", estime Arnaud Montebourg. Il met en parallèle le chiffre d'environ un million de biens immobiliers vacants en France, "de très faible valeur, qui sont à rénover, dont personne ne sait s'occuper. Les mairies n'ont pas les moyens de les racheter".

L'ancien ministre du Redressement productif propose que l'Etat rachète ces logements, grâce à la Caisse des dépôts et des consignations, et de les attribuer gratuitement à des candidats "à ce retour à la terre", "ceux qui veulent aller dans des bourgs ruraux, des petites villes, des sous-préfectures et qui ont décidé de changer de vie". Plusieurs conditions sont néanmoins fixées par le candidat à la présidence de la République : ne pas être propriétaire, rénover ces logements à leurs frais et enfin de l'habiter durablement.

Inspiré d'un programme du sud de l'Italie

Arnaud Montebourg a cité l'exemple de certaines mairies de l'Italie du Sud qui ont mis en place un dispositif similaire. Il souhaite en faire un programme d'Etat en France qui pourrait selon lui "bénéficier à plusieurs centaines de milliers de familles". L'ancien ministre estime qu'un tel plain pourrait dynamiser l'emploi, notamment en lui adjoignant un volet "formation" professionnelle. "C'est ce que j'appelle la 'remontada' des territoires", a déclaré Arnaud Montebourg, un des points de son programme de candidat présidentiel.

Enfin, l'ex membre du parti socialiste estime que ce dispositif ne fonctionnera que si l'on met fin à la problématique des déserts médicaux. Un sujet évoqué par Olivier Véran, ministre de la Santé, au micro de Wendy Bouchard dans Ma France sur France la semaine dernière. Il y promettait la fin des déserts médicaux d'ici "à peu près cinq ans".