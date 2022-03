Arnay-le-Duc : après l'incendie de leur école les parents d'élèves lancent une cagnotte solidaire

L'association des parents d'élèves "APEL" de l'école Jeanne d'Arc d'Arnay-le-Duc lance un appel aux dons relayé sur sa page FaceBook. Pour sa présidente Angélique Doublot, il s'agit de racheter le matériel qui a brûlé dans le violent incendie de leur établissement ce lundi matin. "En attendant que les assurances remboursent les dégâts les enfants vont se retrouver sans tables, sans chaises, sans manuels scolaires. Dans l'urgence il s'agit de racheter du matériel pour que les enfants puissent reprendre leur scolarité le plus rapidement possible" plaide la jeune femme.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ils sont 67 enfants au total à être scolarisés dans cette école privée d'Arnay-le-Duc, de la petite section de maternelle au CM2 encadrés par quatre enseignantes, un enseignant spécialisé, trois accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) et deux personnels administratifs.

Benjamin Leroux maire d'Arnay-le-Duc © Radio France - Thomas Nougaillon

Benjamin Leroux maire d'Arnay-le-Duc a immédiatement sollicité les écoles publiques de sa commune pour trouver de la place. Il propose d'accueillir les enfants de l'école Jeanne d'Arc au sein de deux établissements. "On a une classe disponible dans l'école maternelle Jean de la Fontaine et on aurait trois classes disponibles à l'école élémentaire Pierre-Meunier. Cela permettrait de recevoir tout le monde et de passer cette épreuve difficile".

Notre reporter s'est rendu sur place, l'école est en grande partie détruite, où iront les enfants désormais ? Copier

Dans des Algeccos à la rentrée de septembre ?

Alors que les discussions se poursuivaient ce lundi entre le diocèse et la mairie afin de trouver la meilleure solution possible, Jean-Claude Fourmaux-Lainé, directeur diocésain et responsable de l'enseignement catholique en Côte-d'Or, est venu constater les dégâts. Aux côtés des assurances il pense déjà à la prochaine rentrée.

Angélique Doublot à droite sur la photo, elle est en compagnie de Vanessa, mère d'une élève de CP à l'école Jeanne d'Arc © Radio France - Thomas Nougaillon

"On peut louer des Algeccos peut-être pour la rentrée prochaine afin de recréer une école provisoire ailleurs. En attendant il faut effectivement trouver 'un logement d'urgence' si je puis dire et on y travaille." Sur place l'heure est à l'entraide et Marie-Stella Bernard, directrice de l'école Jeanne d'Arc espère que la situation va se décanter rapidement pour les enfants. Devant l'école sinistrée alors que les pompiers sont toujours à l'action, des sanglots étouffés dans la voix elle explique : "On essaie de trouver une solution d'ici à jeudi pour les accueillir parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de les voir avec leurs sourires et qu'ils reprennent le travail. Je suis sûre qu'on aura une solution pour jeudi, après on verra pour la suite".

Angélique Doublot, présidente de l'association de parents d'élèves explique que les enfants pourront être accueuilis à la cure ce mardi Copier

En attendant ce mardi, pour les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants à la maison, une garderie temporaire devait être mise en place à la cure. Un endroit qu'ils connaissent bien car c'est là qu'ils prennent habituellement leurs repas.

Retrouvez ce reportage ce mardi 22 mars 2022 dans le 6/9 de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7)