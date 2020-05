Arnay-le-Duc : pas de réouverture de l'école élémentaire ni de la maternelle le 14 mai

En Bourgogne-Franche-Comté la réouverture des écoles est prévue pour le jeudi 14 mai. Mais à l'heure qu'il est pour une grande majorité de maires, d'enseignants et de parents d'élèves de trop nombreuses questions subsistent.

Pas de réouverture pour l'école maternelle et primaire

Le maire d'Arnay-le-Duc a accueilli une réunion à laquelle ont participé notamment les directrices d'école de la commune, des parents d'élèves et des représentants de la communauté de communes ce lundi 4 mai 2020. A l'issue de cette réunion décision a été prise de ne pas rouvrir les écoles maternelles et élémentaires de la commune.

Un document "trop flou"

Parmi les raisons invoquées, Claude Chave brandit ce protocole sanitaire de la part du gouvernement. Un document de 63 pages, remanié quelques heures après et "beaucoup trop flou" selon lui. "Ce matin on a reçu un document de l'Education Nationale, une heure après il avait été changé, des pages ont été modifiées ! Et il y a cela mais il y a aussi le problème de la sécurité des enfants... Nous, voyez-vous, nous voulons des choses plus précises."

"Nous ne sommes pas prêts"

Adeline Contant est représentante des parents d'élèves de l'école primaire Pierre-Meunier -où sa fille est scolarisée en CE1 aux côtés de 90 enfants- pour elle il est logique que l'école reste fermée. "Il y a beaucoup de zones d'ombres et ce qui ressort de cette réunion c'est que nous ne sommes pas prêts au niveau sanitaire à rouvrir l'école" commente-t-elle.

"Il faudrait quelqu'un en permanence pour nettoyer"

Mary Fournier, coordinatrice enfance et jeunesse à la communauté de communes prend un exemple concret. D'après ce protocole dit-elle "il faudrait vraiment quelqu'un qui soit tout le temps là pour nettoyer derrière les enfants, un exemple tout bête, deux enfants côtes à côtes, l'un des deux laisse tomber son stylo, le deuxième le ramasse eh bien normalement ce stylo doit être désinfecté avant d'être rendu à son propriétaire !"

Nouvelle réunion le 25 mai prochain en mairie

Une nouvelle réunion est programmée le 25 mai prochain autour du maire d'Arnay pour faire le point sur l'avancée de la crise sanitaire. Les écoles primaires et maternelles pourraient rouvrir soit le 1er juin soit carrément en septembre prochain.

La crèche et le collège eux rouvriront comme prévu

En revanche la crèche d'Arnay-le-Duc elle rouvrira bien le 11 mai prochain, 10 enfants seront accueillis. Quant au collège d'Arnay-le-Duc, lui, doit rouvrir le 18 mai prochain à condition que le département de la Côte-d'Or repasse en zone verte ou au moins en zone orange ce qui à priori pourrait être le cas dès le 7 mai prochain et la publication de la nouvelle carte.