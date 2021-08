Arras : 220 personnes évacuées du magasin Leroy Merlin après un affaissement de toiture

150 clients et 70 salariés ont été évacués de Leroy Merlin ce lundi 23 août. La toiture s'est affaissée, une grosse partie du magasin reste fermée.

Ce lundi 23 août, vers 11h45, environ 800m² de la toiture de Leroy Merlin se sont affaissés brusquement. "On a entendu un bruit énorme, un bruit d'acier, et tout de suite, les gens ont commencé à évacuer" raconte le directeur du magasin, Jacques Herlaud.

En tout, 220 personnes sont évacuées en à peine deux minutes, dont 150 clients. "Il n'y a pas de blessé" relève, soulagé, le directeur.

Les pompiers et la police sont rapidement venus sur place.

Des travaux sur la toiture au moment de l'effondrement

Ce lundi, des travaux d'étanchéité de la toiture sont réalisés. Ils ont pu provoquer cet effondrement, lorsque des palettes auraient été déposées au même endroit, évoque le groupe Leroy Merlin. Mais l'enquête devra préciser les causes de l'accident.

L'affaissement s'est surtout produit au dessus de la réserve du magasin, mais il reste entièrement fermé. La direction espère rouvrir dans les prochains jours mais elle attend de savoir si c'est possible.

En attendant, le magasin Leroy Merlin d'Arras est entièrement fermé. Il reste toutefois possible de venir récupérer des commandes et la partie terrasse et jardin est aussi accessible puisque ces deux lieux ne font pas partie du même bâtiment.