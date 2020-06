Arras: des policiers de la BAC sauvent des flammes un septuagénaire handicapé

Alertés par un important panache de fumée s'échappant d'une maison en face du commissariat, 6 fonctionnaires de police sont parvenus à en extraire un homme âgé et handicapé avant l'embrasement total de l'habitation. Une vingtaine de personnes ont été évacuées des maisons voisines.

Il est environ 22h dimanche soir quand les fonctionnaires de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) d'Arras aperçoivent un épais panache de fumée noire qui s'échappe d'une maison, juste en face du commissariat. "On était dans notre bureau et nous nous apprêtions à prendre notre pause repas quand un collègue a aperçu la fumée, raconte Johan le patron de la brigade, et de grandes flammes sortaient déjà d'une fenêtre du rez-de-chaussée".

Les fonctionnaires de police se précipitent, la porte de la maison est entrouverte ils n'ont qu'à la pousser pour entrer dans la maison en feu. Dans l'entrée ils découvrent un homme âgé d'environ 70 ans, totalement désorienté, qui a du mal à se déplacer et à s'exprimer.

Les maisons voisines ont été évacuées, une vingtaine de personnes ont été mises à l'abri

Il arrive toutefois à confirmer aux policiers qu'il était seul dans la maison. Face au risque de propagation de l'incendie, les maisons voisines sont évacuées: une vingtaine de personnes dont 5 enfants ont trouvé refuge au commissariat.

Il a fallu pas moins de vingt pompiers pour venir à bout des flammes. L'occupant de la maison, intoxiqué par les fumées a été hospitalisé par l'équipe du SMUR dépêchée sur place.