Arrestation d'un homme soupçonné de 27 cambriolages à Montpellier

Un homme soupçonné d'être l'auteur de 27 cambriolages en l'espace d'un an et demi (du 28 mars 2019 au 29 septembre 2020), à Montpellier a été arrêté ce jeudi. Des vols par effraction commis dans des commerces, des cabinets médicaux, chez des particuliers et dans des véhicules. Pour remonter jusqu'à lui les policiers ont exploité les images de vidéosurveillance, de l'ADN et des empreintes du suspect qui reconnait 15 cambriolages en un an.

L'enquête a révélé qu'une partie du butin a été revendue sur le site internet Leboncoin et dans des magasins qui font commerce de matériel d’occasion. Lors de la perquisition chez lui, de nombreux objets volés ont été découverts, notamment cachés dans le faux plafond. Certains objets ont pu être restitués aux victimes, d'autres sont en attente d’identification par leurs propriétaires.

Le suspect et sa compagne, complice présumée, ont été interpellés à leur domicile.