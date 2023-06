Arrestation de deux hommes soupçonnés d'avoir commis une quarantaine de cambriolages en Creuse

Ils faisaient main basse sur des bijoux en or, des monnaies anciennes et de l'argenterie. Deux ressortissants lituaniens ont été arrêtés le 15 juin dans la Sarthe. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir commis pas moins de 42 cambriolages en Creuse. Le mode opératoire était toujours le même. Les cambriolages étaient effectués de nuit, dans des maisons vides, en brisant le barillet de la serrure de la porte d'entrée. Le préjudice est estimé à 94.500 euros. Les deux cambrioleurs ont été placés en détention dans l'attente de leur jugement.

Des cambriolages en série

Les deux Lituaniens auraient commis 35 cambriolages entre le 18 et le 28 février 2023. En l'espace de dix jours, ils auraient sévi à Dun-le-Palestel, Naillat, Sainte-Feyre, Marsac, Parsac-Rimondeix, Saint-Diziers Masbaraud, Gouzon, Bonnat, Villard, Ahun, Saint-Sulpice-le-Guérétois et Saint-Fiel. Ils sont également soupçonnés d'être les auteurs d'une autre série de sept cambriolages, toujours en Creuse, en août 2022.

Une enquête via Interpol et Europol

Les enquêteurs creusois ont visionné des centaines d'heures de vidéo. Ils ont travaillé en collaboration avec leurs homologues européens. Les deux lituaniens interpellés dans la Sarthe n’étaient pas jusqu'à présent connus en France. Ils ont en revanche déjà été condamnés pour des cambriolages en Lituanie, au Danemark, en Autrice, en Allemagne, au Luxembourg et en Italie. Ils circulaient en France à bord d'une voiture avec une fausse plaque d'immatriculation. Dans ce véhicule, les enquêteurs ont retrouvé 2.370 euros, des outils pour fracturer les portes mais aussi des liquides de test de métaux : or et argent.