Choc au Parti Socialiste en Normandie depuis ce vendredi. La maire de Canteleu a été arrêtée et placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants sur sa commune. Ses proches ne la reconnaissent pas dans le portrait qui est dressé par la police et la justice.

Arrestation de Mélanie Boulanger : incompréhension chez ses proches et anciens collaborateurs socialistes

L'affaire fait grand bruit en Seine-Maritime. Mélanie Boulanger, maire PS de Canteleu près de Rouen, a été arrêtée et placée en garde à vue ce vendredi. Elle est soupçonnée d'être au cœur d'un trafic important de stupéfiants sur sa commune. Des anciens collaborateurs et amis de la socialiste ont du mal à croire qu'elle puisse être impliquée dans une telle affaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mélanie Boulanger a travaillé pour Marc-Antoine Jamet, maire PS de Val-de-Reuil dans l'Eure, il y a une dizaine d'années. "Je tombe des nues. J'ai connu une jeune femme sincère, loyale, efficace et ayant des vraies convictions", se souvient l'élu. "Maintenant, on peut soit beaucoup changer, soit beaucoup se tromper. Il faudra que l'enquête le démontre. Après, si on se rend compte que l'on a arrêté un peu trop vite, que l'on a confondu une malversation avec ce qui pourrait être une maladresse, alors la responsabilité de ceux qui ont popularisé le fait que la maire de Canteleu était responsable sera très lourdement engagée", poursuit Marc-Antoine Jamet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Elle est une amie proche depuis 25 ans. Et depuis tout ce temps, elle m’a prouvé, maintes fois, combien elle est intègre", réagit Jérôme Pasco, maire de Conches-en-Ouche (Eure), sur Twitter. Lui refuse de croire aux accusations dont Mélanie Boulanger est la cible. "La présomption d’innocence, le respect de la procédure et de la personne doivent primer", termine-t-il.

Elle a laissé, à Val-de-Reuil, un souvenir de dévouement, de travail, de sérieux et de solidité. Bien loin du portrait qui fait d'elle quelqu'un qui serait de mèche avec des gens dont les activités sont répréhensibles par la loi et la justice - Marc-Antoine Jamet, maire PS de Val-de-Reuil

Pour le moment, Mélanie Boulanger est toujours en garde à vue. Elle peut durer jusqu'à 96 heures. L'adjoint au développement économique de Canteleu a lui aussi été placé en garde à vue dans cette affaire. Les deux élus pourraient avoir couvert les agissements des trafiquants.