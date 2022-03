Arrestation des trois suspects de la fusillade place Cassanyes, à Perpignan, en août

Trois suspects dans la fusillade de la place Cassanyes, à Perpignan, en août dernier, ont été interpellés en Catalogne le mois dernier par la police espagnole. Ils ont été retrouvés à Santa Sussana, sur la côte au nord de Barcelone.

En attente d'une extradition en France

Les trois hommes étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, émis par la France, pour participation à une organisation criminelle, homicide et blessures graves. L'un d'entre eux serait même à la tête d'un trafic de drogue à Perpignan.

Les suspects sont pour l'instant placés à Madrid, en attendant une extradition et un jugement en France. Ils risquent des peines très lourdes, jusqu'à la perpétuité, pour le meurtre du jeune homme.

Ils sont suspectés d'avoir ouvert le feu et tué un homme sur la place Cassanyes, l'été dernier, à Perpignan. Une fusillade sur fond de règlement de comptes et de trafic de drogues entre deux bandes rivales. Un drame qui avait beaucoup ému le quartier, et qui avait poussé la mairie de Perpignan à fermer la place la nuit.