Arrestation du "gang" de l'autoroute A9

Mi-juillet sur l'A9 des individus s'en étaient pris violemment à des automobilistes. Ils avaient semé la terreur puis les gendarmes. Huit personnes soupçonnées d'appartenir à ce groupe de pirates de la route ont été interpellées ce lundi à Nîmes.

Ce gang s'en était pris violemment à des automobilistes au mois de juillet sur l'A7 et l'A9 entre Orange et Lunel et plusieurs routes autour de La Grande-Motte et du Grau-du-Roi. Huit personnes soupçonnées d'appartenir à ce groupe ont été interpellées ce lundi dans différents quartiers de Nîmes (Gard).

Les pirates de la route ciblaient particulièrement les touristes étrangers circulant dans de grosses berlines. Ils les trouvaient sur les aires de repos de l'autoroute ou les percutaient à vive allure pour les forcer à s'arrêter.

Cagoulés, ils descendaient ensuite de leur voiture, une Renault Captur, puis menaçaient les passagers arme à la main.

Les vacanciers étaient délestés de tous leurs objets de valeur

Ils volaient tous les objets de valeur : porte-feuilles, téléphones portables, tablettes, ordinateurs, sacs à main...

Une fois le pactole dans le coffre les malfrats s'enfuyaient à toute vitesse laissant les pauvres vacanciers terrorisés sur le bas côté. Pris en chasse par les gendarmes ils avaient réussi à s'enfuir.

Ils viennent donc d'être arrêtés dans plusieurs quartiers de Nîmes.

Ils sont connus de la police et de la justice pour des vols avec violence.