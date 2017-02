Arrestation express pour 2 voleurs présumés à Valence

Un couple suspecté de vol chez Darty a été interpellé quelques minutes seulement après l'alerte. Les policiers ont suivi la voiture grâce aux caméras de vidéo-protection

Un couple soupçonné de vol a été interpellé ce jeudi en milieu d'après-midi, avenue de Romans à Valence.

Le magasin Darty du plateau des Couleures a donné l'alerte après avoir repéré le comportement suspect de ces clients. Grâce au signalement précis des suspects et de leur voiture, la police a utilisé les caméras de vidéo-protection pour suivre le véhicule. Cela a permis une intervention et une interpellation quelques minutes plus tard .

A l'intérieur, aucun objet volé. Seulement une pince coupante.

En fait, les voleurs présumés avaient simplement coupé l'antivol d'enceintes hi-fi dans le magasin, avant de les cacher, probablement pour venir les chercher plus tard. Faute de plainte déposée par Darty, le couple a été remis en liberté .