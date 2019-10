Arrestations à Besançon dans le démantèlement d'un réseau de prostitution

Besançon, France

Le coup de filet a été mené dans plusieurs villes en France dont Besançon, pour démanteler un réseau de prostitution structuré, d'après la Juridiction Interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, chargée de l'enquête. Ce réseau "postait des annonces de rencontres sur Internet pour des prestations tarifées dans des hôtels à bas prix ou des hébergements temporaires" selon le communiqué. Quinze personnes ont été arrêtées à Besançon, Mulhouse, Rouen, Tours, Le Mans, et Le Havre le 30 septembre et des prostituées ont été auditionnées.

Ils prostituaient leurs compagnes

Les proxénètes sont tous originaires de Roumanie, et de la même région dans ce pays. Ils sont soupçonnés de prostituer notamment leurs compagnes "en mutualisant les moyens" d'après le communiqué. Neuf ressortissants roumains sont mis en examen pour prostitution en bande organisée, traite des êtres humains en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et blanchiment en bande organisée. Huit d'entre eux sont placés en détention provisoire et une personne est placée sous contrôle judiciaire.

Depuis octobre 2017

L'enquête démarre fin novembre 2018, dans le cadre d'une information judiciaire auprès d'un magistrat de la JIRS de Nancy, sur un réseau de prostitution "logé", tenu par des Roumains et qui se déplace sur plusieurs villes depuis octobre 2017. Au début, ce réseau agit surtout dans le Haut-Rhin mais les activités se déplacent ensuite dans l'Ouest, à savoir dans la Sarthe, en Indre-et-Loire et en Seine-Maritime.