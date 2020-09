Arrestations en série de trafiquants de drogue en Vaucluse

En quelques jours les forces de l'ordre ont mis un coup d’arrêt à plusieurs trafics de stupéfiants en Vaucluse. Vendredi 4 septembre, deux hommes ont été interpellés à Pertuis, samedi trois jeunes arrêtés à Avignon et le lendemain c'est un jeune à Orange.

saisie de drogue et d'argent liquide

Deux trafiquants de stupéfiants ont été emprisonnés ce lundi après avoir été arrêtés en flagrant délit vendredi 4 septembre à Pertuis. Après quelques semaines d'enquête, les gendarmes ont pu filer l'un d'entre eux âgé de 38 ans et originaire de Cucuron. Ils l'ont interpellé en pleine transaction avec un homme d'une quarantaine d'année. Une perquisition a ensuite permis de découvrir 175g d’héroïne, 80g d’herbe de cannabis et 550€ en numéraire.

Samedi c'est à Avignon que la BAC interpelle lors d'un contrôle routier place Verdi, un jeune homme mineur de 17 ans avec deux jeunes filles de 22 ans. Les policiers trouvent en possession de 50 g de cannabis , du matériel de conditionnement, et 1.650 euros en liquide. L'une des jeunes filles explique alors qu'ils ont gagné cette somme en jouant au Casino. Les trois jeunes gens ont été présentés au parquet ce lundi à l'issue de leur garde à vue.

Et puis à Orange, les policiers ont interpellé dimanche 6 septembre, un jeune homme de 17 ans dans la cité de l'Aigues. Il s'est enfui à l'arrivée des policiers mais ils ont réussi à l'interpeller. Sur lui, 60 grammes de résine de cannabis et 50 euros. Il a reconnu consommer de la drogue mais pas en vendre malgré les évidences. Le jeune homme a été présenté à un juge pour enfant et placé sous contrôle judiciaire.

Toujours cité de l'Aigues, les policiers, et leur chien spécialisé ont aussi découvert un sac plastique contenant 40 g de résine, trois grammes de cocaïne et 160 euros en liquide. Le sac était dissimulé dans un simple trou à même la rue.