Lundi, dès 6h du matin, 130 policiers ont procédé à une dizaine d'interpellation. Depuis, la police et la justice de Tarascon continuent de traquer les suspects de trafic de stupéfiants, ou blanchiment d'argent.

Tarascon, France

Depuis le début de la semaine, la police et la justice de Tarascon mènent une opération d'envergure, à coup d'interpellations, et de comparutions immédiates. Dès lundi à 6 heures du matin, 130 policiers interviennent, et interpellent 14 personnes. Elles ont toutes été placées en garde à vue.

Le lendemain, un mineur est présenté au juge des enfants , et deux majeurs passent en comparution immédiate au Tribunal correctionnel de Tarascon : le premier est condamné à 30 mois de prison dont 15 fermes, le second à 18 mois dont 8 ferme.

Depuis , une dizaine d'autres personnes a été présentée devant le juge d'instruction pour des faits de trafic de stupéfiant, association de malfaiteurs ou blanchiment d'argent... 50.000 euros ont été saisis, un bar et une épicerie ont été placé sous scellés.

Le Maire de Tarascon, Lucien Limousin, se félicite dans un communiqué du "travail d'investigation précieux et impressionnant" des équipes de police, et annonce l'arrivée de renforts dans les jours qui viennent.