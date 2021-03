Arrêté à Nîmes avec une machette dans sa voiture

Dans la nuit de vendredi à samedi (du 19 au 20 mars), les policiers ont arrêté à Nîmes un automobiliste qui multipliait les infractions, c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement il circulait en plein couvre feu, dans le quartier Pissevin, mais surtout, la Police nationale a trouvé sur lui de la drogue en petite quantité (un peu plus de cinq grammes de cannabis), beaucoup d'argent liquide (plus de 1.500 euros en espèces) et... une machette ! Il est convoqué devant le tribunal.