Arrêté anti-pesticides : le maire de Langouët devant la justice ce jeudi à Rennes

Le 18 mai dernier, Daniel Cueff, le maire de Langouët, une commune rurale de 600 habitants en Ille-et-Vilaine, a pris un arrêté interdisant l'usage des pesticides "à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou professionnelle". Mais la préfète d'Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry, a déposé un recours contre cette décision la jugeant illégale. Elle estime notamment que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques relève d'un pouvoir de police spéciale confiée au ministre chargé de l'agriculture

De nombreux soutiens pour le maire

Depuis l'annonce de sa convocation par le tribunal administratif de Rennes ce jeudi 22 août, les soutiens au maire de Langouët se multiplient, des associations comme "nous voulons des coquelicots", des partis politiques comme le PS 35 et EELV, des maires, élus régionaux et des parlementaires, ds anciens ministres. "J'ai reçu 263 cartes postales du pays Bigouden" explique Daniel Cueff "mais aussi des milliers et des milliers de mails, une lettre d'amour, 3 pétitions ont été mis en ligne ayant recueilli plus de 150 000 signatures. Ces soutiens sont considérables". Un rassemblement est prévu jeudi à partir de 9h aux abords du tribunal.

Des soutiens pour Daniel Cueff dans sa commune de Langouêt en Ille-et-Vilaine © Radio France - Loïck Guellec

Certains agriculteurs en colère

Si l'arrêté anti-pesticides est approuvé par les agriculteurs biologiques, les agriculteurs conventionnels ne décolèrent pas. "Daniel Cueff ne connait pas nos pratiques" fulmine Cédric Henry président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine "il est dans la stigmatisation. Nos produits sont dangereux, mais on prend des précautions pour les utiliser. On est dans une démarche de diminution des produits phytosanitaires. J'invite Daniel Cueff à venir discuter avec nous car on ne peut pas tout arrêter d'un coup".

