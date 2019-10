Arrêté anti-pesticides : le maire de Montbrun-Lauragais fixé la semaine prochaine

Toulouse, France

Il devra patienter. Le maire EELV de Montbrun Lauragais, petite commune de 650 habitants dans le département de la Haute-Garonne, était convoqué en référé ce matin, au Tribunal Administratif de Toulouse, pour son arrêté anti-pesticides pris le 19 septembre dernier.

Dans une salle d'audience pleine, les différentes parties ont soulevé leurs arguments. D'abord, le représentant de la préfecture de Haute-Garonne, qui demandait donc la suspension de cet arrêté qui interdit les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Selon lui, Gérard Bolet n'est pas compétent pour prendre ce type d'arrêté.

Pas de suspense

De l'autre côté, l'avocate du maire, Claire Dujardin, qui mettait en avant le risque d'un péril imminent pour les habitants proches des zones d'épandage. Selon elle, l'arrêté a été pris en vertu des pouvoirs de police de l'édile, "dans l'intérêt général et pour maintenir l'ordre public" a-t-elle affirmé lors de son réquisitoire.

Plus d'une centaine de communes ont pris des arrêtés anti-pesticides depuis mai dernier, et l'acte fondateur : celui du maire de Langouët (Ille-et-Vilaine). "Tous les maires qui ont pris ce genre de décision ont été retoqués par les tribunaux administratifs. Il y a peu d'espoir, et peu de suspense pour nous aussi. Mais on sent qu'il y a un vrai mouvement qui se développe, et peut-être qu'un jour, les pesticides seront enfin suffisamment éloignés des habitations" espère l'avocate.

La décision du juge administratif sera rendue dans le courant de la semaine prochaine, sans qu'une date précise n'ait été fixée.