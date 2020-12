Arrêté au volant avec 2 g d'alcool dans le sang... rue des Vignerons, à Besançon

Un jeune conducteur a été arrêté ivre au volant ce mardi à Besançon... rue des Vignerons ! Il n'a pas le permis, la voiture n'est pas assurée et il avait plus de 2 g/L d'alcool dans le sang.

C'est ce qui pourrait s'appeler une drôle de coïncidence ! Un jeune de 19 ans a été arrêté ivre au volant... rue des Vignerons à Besançon, ce mardi après-midi vers 17h15. Les policiers de la Brigade motorisée urbaine contrôlent cette voiture au feu rouge, au carrefour avec la rue de Dole. Quand le contrôleur ouvre la fenêtre, une forte odeur d'alcool se dégage de l'habitacle. Et pour cause, les analyses révèlent ensuite un taux de 2,06 g/L d'alcool dans le sang.

Pas de permis et pas d'assurance

En plus, ce jeune n'a pas le permis de conduire et la voiture n'est pas assurée. Il a été placé en garde-à-vue après dégrisement et il reconnaît les faits. Il est convoqué devant la justice pour le mois de mars 2021.