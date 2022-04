Arrêté au volant sans permis, sans assurance et en possession de 800 grammes de cannabis à Marvejols

Un homme de 27 ans vient d'être placé en détention après avoir été arrêté par les gendarmes à Marvejols en Lozère. Il roulait sans permis de conduire et sans assurance. L'homme a par ailleurs refusé se soumettre au contrôle d'alcoolémie ainsi qu’au dépistage des produits stupéfiants. Et pour cause ! Les gendarmes ont découvert dans sa voiture près de 800 grammes d'herbe de cannabis. Pour couronner le tout, l'homme les a menacés de mort pendant l'arrestation.

Déjà connu de la justice, il a été incarcéré en attendant son procès en comparution immédiate.