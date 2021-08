Arrêté dans l'Indre avec près d'un kilo de cocaïne, il est condamné à 14 mois de prison ferme

Un Toulousain de 41 ans a été condamné à 14 mois de prison ferme pour acquisition, détention et transport de stupéfiants. Fin mai, il avait été arrêté avec 990 grammes de cocaïne dans sa voiture. Il transportait la marchandise entre Le Mans et Toulouse en échange de 3 000 euros.

14 mois de prison ferme pour avoir craqué face à l'appât du gain. Devant les juges du tribunal correctionnel de Châteauroux, le prévenu de 41 ans ne cache pas ses larmes. Ce Toulousain est condamné pour acquisition, détention et transport de stupéfiants. Il avait été arrêté sur l'aire des Champs d'amour, sur l'autoroute A20, dans l'Indre, le 27 mai 2021. Il est alors sur la route du retour après avoir récupéré près d'un kilo de cocaïne dans la ville du Mans. Il doit ramener la marchandise à Toulouse, en échange de 3 000 euros.

La valeur de la marchandise chez le grossiste s'élève à 49 000 euros. Mais à la revente, la valeur aurait sans doute atteint une somme comprise entre 75 000 et 80 000 euros. Agent municipal, sans casier judiciaire, l'homme n'a rien d'un trafiquant expérimenté. Consommateur de cannabis, il fréquente quelques personnes impliquées dans le trafic de drogues. L'un d'entre eux finit par lui proposer de faire cet aller-retour. "Vous avez un ancrage dans ce milieu", relève la procureure de la République de Châteauroux. Ce que le prévenu réfute. Il dit avoir accepté dans une période délicate : le chômage partiel à cause des confinements successifs lui a fait perdre un peu de son pouvoir d'achat. "Ça n'est pas pour ça que tout le monde s'est mis à dealer", cingle le président du tribunal. "J'ai été naïf et stupide", admet l'homme. Son avocat ne dit pas autre chose. "C'est l'abruti du réseau. Une mule dans les deux sens du terme", explique-t-il.

Lors de l'intervention des douanes, la drogue est très mal cachée, seulement mise dans le coffre de la voiture. Dans cette affaire, il n'y a pas eu d'autre interpellation. Ni celui qui a passé la commande ni le fournisseur de la drogue.