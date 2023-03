Arrêté en Iran, le journaliste Vahid Shamsoddinnezhad, diplômé de l'ESJ Lille, a pu rentrer en France

Le journaliste iranien Vahid Shamsoddinnezhad est enfin libre et de retour en France. Le reporter a été arrêté en Iran en septembre alors qu'il couvrait les manifestations dans le pays pour la chaine franco-allemande Arte.

Envoyé par Arte pour couvrir les manifestations en Iran

L'ancien étudiant de l'ESJ, l'école de journalisme de Lille, s'était officiellement signalé aux autorités dès son arrivée sur le territoire iranien, mais il a été interpellé au bout de six jours au Kurdistan iranien. Il a été accusé "d'association et de collusion avec l'intention de commettre un crime contre la sécurité du pays", selon Reporter Sans Frontières. Vahid Shamsoddinnezhad a été incarcéré pendant deux mois et soumis à une interdiction de sortie du territoire de plus de trois mois. Le journaliste a pu bénéficier d'une mesure d'amnistie le 7 février. Il a ensuite obtenu la levée de son interdiction de quitter le territoire iranien ce dimanche 5 mars et il a pu rentrer en France ce lundi 6 mars.

Le journaliste s'est exprimé notamment sur Twitter, après son retour en France, après cette épreuve il assure être toujours aussi déterminé à continuer son métier : "Je suis encore plus déterminée à continuer ce métier qui me passionne. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont soutenu ma famille tout au long de cette période et qui m'ont donné le courage de la traverser." Lors de son incarcération en Iran, Reporter Sans Frontières, le syndicat national des journalistes, Arte et l'école de journalisme de Lille se sont mobilisés pour obtenir sa libération.