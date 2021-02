Arrêté pour violences conjugales, il s'en prend aux policiers à Nîmes

C'est en pleine nuit de mardi à mercredi et donc sous couvre-feu dans le quartier nîmois de Montaury que la police est intervenue pour une affaire de violences conjugales. À la suite d'une soirée arrosée chez des amis, un homme frappait sa femme alors qu'elle essayait de le faire entrer dans leur véhicule pour regagner leur domicile.

Une interpellation très mouvementée

Sur place, grâce à un appel au 17, les policiers ont alors eu affaire à un homme très violent. Alors qu'ils tentaient de faire cesser les violences à l'encontre de la victime, l'homme s'en est pris à eux en les insultant copieusement, puis en frappant un des policiers au visage et en tentant de donner deux coups de tête au visage d'un second agent qui a chuté au sol. Lors de son menottage, l'homme s'est à nouveau rebellé en blessant à l'épaule un troisième policier et au front un élève gardien de la paix.

Il a finalement été maîtrisé et placé en garde à vue.