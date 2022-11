Arrêté sans ceinture à Robion, il est testé positif à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne et aux amphétamines

La brigade motorisée des Beaumettes a arrêté un conducteur qui circulait sans sa ceinture de sécurité ce dimanche matin à Robion, dans le Vaucluse. Les gendarmes ont ensuite procédé aux dépistages réglementaires. Et il se trouve que l'homme avait visiblement passé une soirée arosée. Il a été testé positif à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne et aux amphétamines. "Mister Cocktail", ironise la gendarmerie de Vaucluse sur sa page Facebook . Son permis lui a été retiré et sa voiture a été envoyée en fourrière.

