Arrêté sans permis, sans assurance, sans feux et après avoir bu en Dordogne

Plus cela n'aurait peut-être pas été possible. Un conducteur a été arrêté sans permis, sans assurance, sans feux et après avoir bu. Les policiers de Périgueux qui organisaient un contrôle routier ce mardi soir, boulevard Georges Saumande à Périgueux l'ont remarqué vers 22h30 car il roulait vite et sans feux de croisement.

Ils ont arrêté la voiture et ils se sont rendu compte que le conducteur, un jeune homme de 25 ans qui habite Trélissac n'avait ni permis, ni assurance et qu'il roulait avec 1,4 grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Périgueux.