Arrêté sur l'A9, ivre au volant d'un poids lourd volé

Un salarié d'une entreprise espagnole de transport a été condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Béziers.Il avait été arrêté le 28 février sur l'aire de l'autoroute A9 à Florensac, ivre, au volant d'un poids lourd volé à son employeur.

Florensac, France

Ce sont les employés d'une station service de l'A9 qui se sont aperçu qu'un conducteur de poids lourd, qui faisait le plein de gazole, n’était pas en état de reprendre la route. Ils ont alerté les gendarmes : non seulement il était ivre, mais il avait volé le camion. Cela s'est passé le 28 février sur l'aire de Florensac. L'homme au volant du poids lourd immatriculé en Espagne n’aurait jamais dû être au volant : il avait bu, les tests d'alcoolémie ont révélé qu'il avait 1,26 grammes d'alcool par litre de sang. Il n'avait même pas de permis poids lourd.

Ce Roumain d'une trentaine d'années travaillait pour une entreprise de transport espagnole, mais pas comme chauffeur. Pour une raison qu'il n'a pas expliquée, il a volé un semi-remorque avec un chargement de télés et a pris la route.

Jugé lundi dernier en comparution immédiate par le tribunal de Béziers, il a été condamné à un an de prison ferme, mais sans mandat de dépôt, et à une interdiction de conduire en France pendant un an. Le poids lourd a été rendu à son propriétaire espagnol.